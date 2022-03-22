新竹縣工務處長涉收賄助取標案 檢方起訴求重刑

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）新竹縣政府工務處長林鶴斯於擔任技正時，涉嫌接受廠商陳明正及張姓合夥人賄賂協助不法取得標案，觸犯貪污治罪條例的違背職務行、收賄及刑法洩密罪嫌，檢方將3人提起公訴。

桃園地檢署今天下午發布新聞稿表示，新竹縣政府在107年3月29日公告辦理「107年度新竹縣轄內農路、村里道路及人行天橋等橋梁基本資料建置及安全檢測評估案」採購案，採限制性招標，並準用最有利標方式決標。

檢察官在起訴書中表示，由陳明正經營、張姓合夥人擔任股東的萬喬豐工程技術顧問公司，為取得上述預算金額為新台幣475萬元標案，與林鶴斯接觸。

檢方指出，林鶴斯明知依採購法規，評選委員名單在公開前不得洩露，竟受金錢誘惑，洩露評選委員建議名單給張姓合夥人，更依其指示勾選2名特定評選委員後，循行政程序由不知情的上級聘任，在標案由萬喬豐公司得標後，張姓合夥人也依雙方期約，交付15萬元給林鶴斯。

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檢察官審酌，林鶴斯對於工務處採購案件有指揮監督之權，罔顧民眾使用道路及橋梁安全，貪圖不法財物，破壞官箴；陳明正在學術界素孚眾望，但為圖不法利益行賄公務員，嚴重破壞公務員聲譽，敗壞政風，建請法院對2人從重量刑。

至於標案辦理時的新竹縣政府工務處羅姓處長，檢方表示，因查無涉嫌違背職務收受賄賂的積極事證，另為不起訴處分。（編輯：方沛清）1110322