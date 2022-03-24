男持刀闖診所刺死牙醫 二審判應賠家屬831萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市賴姓男子4年前持刀刺殺王姓牙醫致死，民事部分法院一審判賴男應賠償新台幣657萬元給家屬，經上訴台中高分院審理，法官認為應再賠償遺孀撫養費，總計應賠831萬餘元，可上訴。

民國107年5月24日下午，賴男持刀到台中市一家牙醫診所，企圖殺害妹妹，賴男妹妹因接獲父親示警躲在診所樓上，賴男找人不成，刺殺王姓牙醫致死，還刺傷診所2名職員，刑事部分最高法院去年9月，依殺人等罪判處賴男無期徒刑定讞。

民事部分，王姓牙醫的遺孀鄒女，提出喪葬費新台幣37萬、扶養費547萬、慰撫金680萬元，王姓牙醫2名子女與王父請求慰撫金各200萬元，總計提出1865萬餘元的賠償金。

台中地院一審審理時，法官認為鄒女繼承王姓牙醫遺產及保險理賠，認為賴男不須賠償撫養費，因此判賠慰撫金227萬，另判賠子女各160萬元、王父110萬元，總計應賠償657萬餘元。

鄒女的委任律師徐承蔭接受記者電話訪問時表示，一審法官認為，鄒女已獲得遺產與賠償金與保險理賠，而不須賠償扶養費不合理，因這些錢是遺孀本來就應得的資產，不應作為賴男免賠的理由。

鄒女與徐承蔭提出應再賠償174萬524元，象徵一起思念（1740）5月24日（524），向台中高分院提起上訴。

台中高分院審理後，認定鄒女提出賠償有理由，昨天判決賴男應再賠償174萬524元，總計應賠償831萬餘元給家屬，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1110324