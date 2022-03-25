恆春七里香樹型特殊遭覬覦 警逮盜採2人送辦

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東恆春七里香受落山風吹拂，樹型特殊、富有樹瘤深受園藝造景人士喜愛，卻遭到不肖人士覬覦企圖變賣獲利，警方獲報追查，逮到江姓與徐姓男子送辦，守護珍貴森林資源。

保七總隊第八大隊副大隊長陳元發接受媒體聯訪指出，去年10月接獲恆春高山巖有七里香遭盜挖，不久後又再度獲報恆春鼻仔頭也發生相同事件，比對現場跡證，發現2處可能是相同人士所為，與墾丁國家公園管理處、屏東林區管理處組成專案小組，報請台灣屏東地方檢察署指揮偵辦。

陳元發表示，專案小組以車追人，分析案發時間，經過4個多月追查，發現江姓與徐姓男子涉嫌重大，2人為尋求快速變賣以獲取利益，專挑小型長有樹瘤的七里香為主要盜採目標，專案小組在22日持搜索票到2人住處查扣26株七里香、2株檀木與犯罪工具等贓物。

陳元發指出，警詢後將江姓與徐姓犯嫌依森林法、刑法竊盜罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

保七總隊第八大隊、墾丁國家公園管理處及屏東林區管理處聯合呼籲，民眾如有發現不法情事或情資可以反映，同時採取不定期巡查，維護珍貴森林資源。（編輯：郭諭儒）1110325