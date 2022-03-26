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文健站涼亭震垮遭質疑偷工減料 花檢介入調查

2022/3/26 19:04（3/26 19:16 更新）
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花蓮近海23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，玉里鎮安通部落文健站涼亭遭震垮，屋頂掉落地面，現場已被拉起封鎖線；不過有民眾發現涼亭每根柱子只有1根鋼筋，質疑不符合工程構造。檢方目前已分案調查中。（花蓮地檢署提供）中央社記者張祈傳真 111年3月26日
花蓮近海23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，玉里鎮安通部落文健站涼亭遭震垮，屋頂掉落地面，現場已被拉起封鎖線；不過有民眾發現涼亭每根柱子只有1根鋼筋，質疑不符合工程構造。檢方目前已分案調查中。（花蓮地檢署提供）中央社記者張祈傳真 111年3月26日
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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）0323地震震垮花蓮安通部落文健站涼亭，民眾發現涼亭每根柱子都只有1根鋼筋支撐，懷疑偷工減料。花蓮地檢署主動分案調查，今天前往勘驗蒐證，將查明是否涉及工程弊案。

23日凌晨1時41分花東近海發生芮氏規模6.6地震，玉里鎮最大震度5強，之後陸續還有規模4.7以上有感地震，造成花蓮南區多處災情。

玉里鎮安通部落文健站旁涼亭平時是長輩休息聊天的場所，經地震一震，涼亭支撐柱斷裂，屋頂掉落地面，現場拉起封鎖線；有民眾發現涼亭每根柱子只有1根鋼筋，質疑不符合工程構造。

花蓮地檢署今天下午發布新聞稿指出，檢察官王柏舜今天指揮法務部廉政署北調組廉政官、花蓮縣警察局玉里分局偵查隊、花蓮縣玉里鎮政風室，前往勘驗現場進行蒐證，後續將擴大調取相關工程資料，查明其中是否涉及公共工程弊案。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷接受媒體聯訪指出，初步檢視涼亭柱子疑似只有1根鋼筋，仍要對比當時施工圖確認施工狀況。

林俊廷說，安通部落文健站前身是學校，涼亭也蓋了一段時間，將向玉里鎮公所調閱資料，確認過去建造工程、期間整修範圍、管理單位及產權，再決定要找哪個單位評估。

林俊廷指出，當地部落懷疑涼亭偷工減料，憂心震後相關公共設施會有倒塌疑慮，是否涉及工程弊案，檢方將持續介入調查。（編輯：謝雅竹）1110326

日前地震震垮花蓮玉里安通部落文健站涼亭，有民眾發現涼亭每根柱子都只有1根鋼筋支撐，懷疑是偷工減料。花蓮地檢署獲報主動分案調查，26日動員前往勘驗蒐證。（花蓮地檢署提供）中央社記者張祈傳真 111年3月26日
日前地震震垮花蓮玉里安通部落文健站涼亭，有民眾發現涼亭每根柱子都只有1根鋼筋支撐，懷疑是偷工減料。花蓮地檢署獲報主動分案調查，26日動員前往勘驗蒐證。（花蓮地檢署提供）中央社記者張祈傳真 111年3月26日
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