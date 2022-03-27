第7屆電器盃反詐路跑登場 警民齊心反詐騙

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「2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑」27日登場，內政部長徐國勇（左5）等人到場共襄盛舉，一起鳴槍起跑，現場還有嘉年華魔術秀宣導反詐騙。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月27日

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）「2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑」今天登場，內政部長徐國勇、台北市電器商業同業公會理事長廖全平和刑事局長黃嘉祿等都共襄盛舉，現場還有嘉年華魔術秀宣導反詐騙。

內政部警政署今天上午偕台北市電器商業同業公會共同於大直美堤河濱公園舉辦「2022第7屆電器盃反詐騙公益路跑」，活動分為21公里組、10公里組及5公里組，包括徐國勇、廖全平、黃嘉祿和台北市副市長黃珊珊都共襄盛舉，一起鳴槍起跑，象徵警民齊心反詐騙。

刑事局透過新聞稿指出，活動現場也舉行嘉年華活動，除有警官現場進行反詐宣導外，也邀請可愛的刑事BEAR擔任反詐嘉賓，並藉由精彩魔術秀表演，向民眾演繹分享近期常見的詐騙手法，以免受害。

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同時，路跑完賽者除可獲得熱門獎品外，還能參加價值新台幣上百萬元的各式家電抽獎；其他民眾只要專注聆聽嘉年華反詐宣導內容，也能參與反詐有獎問答，有機會獲得客製化刑事BEAR宣導禮品，寓教於樂、滿載而歸。

刑事局表示，詐欺犯罪在警政署積極整合國內各警察機關，並結合跨部會及電信、網路業者積極執行多項偵防措施下，共同守護民眾荷包，未來將與民間社團持續合作，透過各類活動賽事傳播防詐知識，讓詐騙無所遁形。（編輯：陳仁華）1110327