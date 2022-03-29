男遭槍擊持刀刺死對方 更一審認正當防衛改判無罪

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）曾任里長的台南市男子李茂松2016年與友人黃亭皓口角並持槍射傷黃亭皓，後遭黃亭皓持刀反擊致死，黃亭皓前兩次判決被判有罪，台南高分院更一審今天以符合正當防衛改判無罪。

此案發生於2016年7月30日晚間9時許，李茂松與黃亭皓在台南市安平區黃亭皓的釣具店內發生口角，李茂松離開後拿著1把改造手槍返回現場，並開槍擊中黃亭皓左手臂，黃亭皓隨手拿取一旁桌上的魚刀反擊，刺中李茂松左上臂及右腹，雖經報案送醫急救，李茂松仍於當年8月3日傷重不治。

一審的台南地方法院認為黃亭皓所為構成正當防衛，但防衛過當，以傷害致人於死罪判處有期徒刑1年4個月。經上訴後，台灣高等法院台南分院於2020年1月改以殺人罪判處有期徒刑1年8個月。黃亭皓上訴，最高法院撤銷判決，發回台南高分院審理。

台南高分院更一審今天宣判，合議庭法官認為黃亭皓行為符合正當防衛要件，屬欠缺違法性而不罰，依法應判決無罪，全案可上訴。

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台南高分院提供的判決內容指出，李男案發時持槍進入被告住處，以槍抵住被告頭部，被告撥開後，李男隨即開槍擊中被告左手臂，且李男並未因此停止射擊，仍持續操作槍枝，雖有卡彈情況，但已屬對被告生命權侵害的不法行為。

台南高分院指出，被告面臨生命權侵害，依法得實施正當防衛行為，合議庭考量李男持槍射擊，危險度極高，可能發生難以挽回的後果，而被告僅有魚刀足以反制，且依現場狀況及事後採證鑑定結果，被告僅於李男擊發第2次失敗之際，揮刺李男2刀，魚刀隨即掉落，之後無其他攻擊行為，防衛行為未過當。（編輯：陳仁華）1110329