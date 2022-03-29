陳志帆搶救喬友大樓火警殉職 入祀彰化縣忠烈祠

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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）彰化縣消防局分隊長陳志帆去年搶救喬友大樓火警殉職，今天入祀彰化縣忠烈祠，彰化縣長王惠美說，陳志帆勇於擔任救災先鋒，捨己為人的大公、大義與無私精神，為後世表率。

彰化市喬友大樓去年6月30日大火釀4死，其中彰化縣消防局東區分隊消防員陳志帆殉職火場。彰化縣政府今天在彰化縣忠烈祠辦理春祭國殤暨故分隊長陳志帆入祀安位典禮，王惠美擔任主祭，進行宣讀忠烈事蹟等儀式，並逐一向烈士遺族致意，感念無私奉獻。

王惠美致詞時說，陳志帆是彰化人，生於民國77年9月8日，103年考取消防警察，投入救災救護近6年，積極參與各項搶救任務，並集各項技能於一身，盡忠職守的工作態度受機關長官及民眾肯定，任職期間多次參與轄內大小火警，功績值為各界表率。

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王惠美表示，喬友大樓發生火警後，陳志帆協同小隊長等人前往支援，抵達現場得知有民眾受困，冒濃煙與高熱危險，奮不顧身入室搜救，因火勢驟變，致命濃煙及高溫阻斷出路而未及時退出，獲救送醫急救無效，英勇殉職。

王惠美說，陳志帆克盡保護民眾生命職責，面對瞬息萬變火場環境，果敢擔任救災先鋒，英勇犧牲是國家社會損失，忠烈事蹟經彰化縣消防局提報，並由內政部核准入祀彰化縣忠烈祠，今天隆重舉行入祀安位典禮，表彰大公、大義氣節，以為後世楷模典範。（編輯：郭諭儒）1110329