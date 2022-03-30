更多編輯台推薦新聞：
中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
200位美國眾議員挺台灣 聯名信籲拜登政府邀台參與印太經濟架構
首頁 / 社會

假冒顏清標恐嚇「捐1億否則送慶記」 犯嫌送辦

2022/3/30 10:10（3/30 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中某知名建設公司接獲冒名鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信，台中市警方調閱市區數十個郵筒外監視器，30日宣布查獲寄黑函的李男，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪嫌移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月30日
台中某知名建設公司接獲冒名鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信，台中市警方調閱市區數十個郵筒外監視器，30日宣布查獲寄黑函的李男，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪嫌移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中某知名建設公司接獲冒名鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信，要求「捐1億否則送慶記」。台中市警方今天宣布查獲寄黑函的李男，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪嫌移送檢方偵辦。

台中市警察局刑警大隊上午召開破案記者會，警方指出，北屯區某家建設公司於1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記（子彈）給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者書明「大甲鎮瀾宮」。

警方表示，事件爆發後，顏清標曾於1月25日特別出面聲明指出，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，同時報警處理。

台中市政府警察局刑事警察大隊及受理分局立即組成專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，警方指出，經調閱市區數十個郵筒外監視器，再逐一過濾寄信民眾，鎖定幾名可疑人員調查，最後鎖定李姓男子最為可疑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，3月28日持搜索票前往太平區李男住處執行搜索，當場查扣犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台中地方檢察署續行偵辦。

警方初步調查發現，因為從去年下旬到今年初台中市立委第2選區在辦理罷免及補選等作業，李男為了抒發對時事的不滿，而採取寄發恐嚇信的方式，據李男指出，共分別寄出15封給公眾人物。（編輯：郭諭儒）1110330

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族