假冒顏清標恐嚇「捐1億否則送慶記」 犯嫌送辦

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台中某知名建設公司接獲冒名鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信，台中市警方調閱市區數十個郵筒外監視器，30日宣布查獲寄黑函的李男，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪嫌移送檢方偵辦。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月30日

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中某知名建設公司接獲冒名鎮瀾宮董事長顏清標的恐嚇信，要求「捐1億否則送慶記」。台中市警方今天宣布查獲寄黑函的李男，依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪嫌移送檢方偵辦。

台中市警察局刑警大隊上午召開破案記者會，警方指出，北屯區某家建設公司於1月24日收到一封以毛筆字書寫的恐嚇信，內容寫道「捐壹億現金給媽祖，否則送慶記（子彈）給您」並署名「董事長顏清標」，信封寄件者書明「大甲鎮瀾宮」。

警方表示，事件爆發後，顏清標曾於1月25日特別出面聲明指出，此次以恐嚇取財、勒索的方式寄發黑函，已嚴重影響信譽，同時報警處理。

台中市政府警察局刑事警察大隊及受理分局立即組成專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦，警方指出，經調閱市區數十個郵筒外監視器，再逐一過濾寄信民眾，鎖定幾名可疑人員調查，最後鎖定李姓男子最為可疑。

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警方指出，3月28日持搜索票前往太平區李男住處執行搜索，當場查扣犯案用的毛筆、墨水、信封、信紙及郵票等證物，全案依涉嫌恐嚇取財、恐嚇危安等罪移請台中地方檢察署續行偵辦。

警方初步調查發現，因為從去年下旬到今年初台中市立委第2選區在辦理罷免及補選等作業，李男為了抒發對時事的不滿，而採取寄發恐嚇信的方式，據李男指出，共分別寄出15封給公眾人物。（編輯：郭諭儒）1110330