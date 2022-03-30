勒斃女友再將2幼子丟洗衣機悶死 冷血男二審仍判死

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）男子陳宏嘉因不滿從事陪酒工作的同居女友與異性糾纏不清，民國108年11月勒斃女友，又將2人所生的雙胞胎男嬰塞入洗衣機悶死，台中高分院駁回上訴，維持死刑判決。

台中高分院認為，陳男坦承犯行，檢察官、法醫解剖，認為2名幼童死因是窒息及呼吸衰竭、為「他殺」，陳男當時殺意甚堅；另經草屯療養院鑑定結果，陳男犯行時，未因精神障礙或其他心智缺陷影響，導致辨識違法能力降低或完全喪失。

合議庭認為，陳男犯案手法冷血、泯滅人性令人髮指，他的犯行對社會衝擊極大，罪大惡極，屬公民與政治權利國際公約第6條所稱「情節最重大之罪」，已達應與社會永久隔離程度，最後駁回上訴，維持死刑判決，宣告褫奪公權終身。本案仍可上訴。

台中地檢署起訴書指出，陳宏嘉與陳女為同居男女朋友，雙方育有2名非婚生的11個月大雙胞胎男嬰，陳宏嘉在108年8月底失業無工作，且對外積欠債務新台幣20多萬元，由陳女擔任陪酒的「傳播小姐」擔起家計。

雙方共同承租台中市中區的套房，由陳女負擔家計外，每月仍給予1萬8000元給陳宏嘉償還債務，陳宏嘉則負責看護與養育雙胞胎男嬰，但陳宏嘉對陳女因工作與異性曖昧不清，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧而有所怨懟。

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108年11月，陳宏嘉在陳女工作完返回住處時，再因陳女與異性糾纏不清等問題起爭執，徒手勒斃女友，犯案後，陳宏嘉考量陳女死亡、自己又負擔債務，無人照顧2名幼子，隔日凌晨將2名幼子放入租屋處的洗衣機內悶死。

陳宏嘉將稍微整理租屋處後，當天外出與友人四處吃喝玩樂，數日後，警方接獲通報陳女租屋處有惡臭傳出，與房屋管理人一同入內，發現陳女與2名幼子死亡，警方調查後認為陳宏嘉涉有重嫌，循線到彰化縣一家網咖將他逮捕到案，檢方偵辦後依殺人、違反兒少法等罪嫌將陳男起訴，台中地院一審判處死刑。（編輯：陳仁華）1110330