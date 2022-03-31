北市消PA連結勤務派遣 3個月救活5人

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為爭取黃金急救時間，台北市消防局110年11月底開始推動PA（Pumper消防車-Ambulance救護車）連結勤務派遣模式，當獲報心肺停止案且最近救護車不及救援，除派遣鄰近救護車也同步派遣最近消防車攜帶AED到場急救，3個月已救活5人。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月31日

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市消防局去年11月底開始推動PA連結勤務派遣模式，當獲報心肺停止案且最近救護車不及救援，除派遣鄰近救護車也同步派遣最近消防車攜帶AED到場急救，3個月已救活5人。

消防局今天發布新聞稿表示，為縮短反應時間以爭取黃金急救時間，自民國110年11月24日起開始推動PA（Pumper消防車-Ambulance救護車）連結勤務派遣模式。

意即當119值勤員接獲心肺停止案件報案時，若遇最近救護車已出勤不在隊情形，除派遣鄰近救護車支援外，也會同步派遣最近消防車攜帶自動體外心臟電擊去顫器（AED），前往現場執行心肺復甦術（CPR）及使用AED急救。

消防局指出，今年1月9日獲報指內湖區有名5旬男子突然於住家倒地且失去呼吸心跳，但最近的內湖分隊救護車已出勤不在隊，119執勤員立即派遣內湖分隊消防車（1車、4人）攜帶AED先行前往急救，並同步派遣民權及永吉分隊支援救護車。

當內湖分隊消防車人員率先到場後，便立即對5旬男子先施予CPR及AED電擊等急救處置，後續交救護車人員接手，再持續施予HPCPR（高品質CPR）、電擊去顫5次及高級心臟救命術（置入聲門上呼吸道、施打強心劑），患者在送醫後已恢復生命徵象，目前復原狀況良好，生活皆可自理且返回工作崗位。

消防局表示，PA連結勤務派遣模式推動逾3個月來，成功派遣案件較以往僅救護車遠派支援案件的反應時間要縮短1分33秒；另截至今年2月底，PA連結勤務派遣模式案件已救活5名失去呼吸心跳的傷病患。

消防局呼籲，民眾若發生危急狀況時，像是突發性意識不清、發紺、脈搏呼吸微弱或不明等，應儘速撥打119由救護人員協助，以確保緊急傷病患就醫權益。

同時，病情不嚴重的民眾可搭乘其他交通工具就醫，「把119救護車留給真正需要急救的人」，以免危急傷病患因錯失黃金急救時機，造成不可挽回的缺憾。（編輯：李亨山）1110331