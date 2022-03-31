新莊警偵破毒品分裝廠 查獲霰彈槍及爆裂物

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新莊警方30日破獲毒咖啡包分裝廠，現場起出毒品咖啡包317包及半成品，並查獲霰彈槍1支及子彈5顆、改造手槍1支及子彈14顆、改造工具1批、土製爆裂物6個。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月31日

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（中央社記者王鴻國新北31日電）新莊分局員警昨晚查獲毒咖啡包的分裝廠，逮毒販1人，意外在現場查獲6個土製爆裂物，以及霰彈槍1支、改造手槍1支等槍械，火力驚人，依槍砲及毒品等罪嫌送辦。

新莊分局今天發布新聞稿，偵查隊代理隊長徐子胤表示，執行網路巡邏時發現19歲曾姓男子疑似販售毒咖啡包，經蒐證後，昨晚在報請檢察官指揮下，與刑事警察大隊偵六隊員警前往曾男三峽住處查緝。

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他表示，警方攻堅將仍在住處內睡覺的曾嫌壓制，現場起出毒品咖啡包317包及仍待分裝的半成品，同時，意外在現場查獲霰彈槍1支及子彈5顆、改造手槍1支及子彈14顆、改造工具1批、土製爆裂物6個。

他表示，土製爆裂物是用玻璃瓶內填塞火藥及鋼珠，有明顯殺傷力，詢後依槍砲、毒品等罪嫌將曾男移送法辦。全案仍續溯源追查槍枝及毒品來源，擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1110331