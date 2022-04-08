前消防署長黃季敏涉收賄洗錢 二審改判16年

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（中央社記者劉世怡台北8日電）前消防署長黃季敏被控在署長任內，藉由多起標案收賄、洗錢。一審依收賄等罪判刑18年。二審今天審酌僅1標案罪證不足，其他構成犯罪，改判16年，褫奪公權8年，還可上訴。

二審審判長宣判指出，黃季敏被控貪污等罪，判刑16年，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得新台幣2066萬元沒收；公務員蔡木火及羅財全分別判處5年6月及5年，均褫奪公權3年。實踐大學副教授、多案監造承包者金力鵬被依貪污等罪，判應執行11年徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得逾570萬元沒收。其他上訴駁回。

台北地檢署偵辦黃季敏等人涉嫌辦理消防署民國91年至95年度採購防災救難器材收受賄賂弊案，認定黃季敏在9件標案共計收受新台幣1924萬元，101年底依貪污等罪嫌起訴12人，對黃季敏求處無期徒刑。

北檢102年5月間對黃季敏案第2波偵結，認定黃季敏為廠商量身打造2招標案規格，前副署長陳文龍涉嫌竄改文書，追加起訴9人（其中黃季敏等2人遭起訴2次）。

一審於106年7月間宣判，認定黃季敏涉犯貪污11案，其中9案收賄、2案圖利，又犯洗錢防制法隱匿重大犯罪所得2罪，以及偽造公文書罪1罪，判他應執行18年徒刑，褫奪公權8年，不法犯罪所得遠超過北檢起訴金額，經計算為2076萬元，依法沒收。

一審指出，其他17名被告有罪，另判台灣國際標準電子公司犯罪所得逾2億3152萬元沒收。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：李錫璋）1110408