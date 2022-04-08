前消防署長黃季敏收賄案 二審認構成11罪判16年

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（中央社記者劉世怡台北8日電）前消防署長黃季敏被控署長任內藉由多起標案收賄、洗錢。一審判刑18年。二審今天認定構成貪污收賄6罪、洗錢2罪、圖利2罪及偽造文書1罪，判刑16年，褫奪公權8年，還可上訴。

二審台灣高等法院判決指出，黃季敏身為消防署首長，竟違背利益衝突迴避等法令，多次從利害關係人收取賄款、隱匿不法所得財物，又對涉及國家重大防救災通訊體系的建置案、維護案中不法圖利台灣國際標準電子公司，事後更指示偽造簽文以掩飾不法，犯罪後全盤否認犯行。

二審認定，黃季敏行為構成犯罪的標案包含「UH-1H 直昇機派遣監控系統案」（即亞航UH-1H案）、「B-234直昇機暨機動即時視訊傳輸系統案」（即亞航B-234 案）、無線電通信系統購置案、擴充案等8案中收受賄款，以及在「救災指揮車暨整合平台建置案」等2案圖利台灣國際標準電子公司。黃季敏未扣案犯罪所得新台幣2066萬元沒收。

二審表示，黃季敏僅有1起「機動型強力勻光搜索燈」採購案（標案）中貪污收賄新台幣10萬元，罪證不足，獲無罪。

此外，同案被告、實踐大學副教授、多案監造承包者的金力鵬，具有資訊網路專業，竟未依擬定技術規範，執行監督工程施作，圖利台標公司，不法准予竣工通過驗收，也違反利益迴避法令，並假藉其所控制的公司名義與分包廠商公司訂立合約，獲取不法利益，犯罪後仍否認犯行，依貪污收受不正利益等罪，判應執行11年徒刑，褫奪公權5年，犯罪所得逾570萬元沒收。

二審指出，時任消防署技士蔡木火、科員羅財全，則分別判處5年6月及5年，均褫奪公權3年。其他上訴駁回，維持沒收台標公司犯罪所得2億2804萬4813元。全案可上訴。

全案緣於，台北地檢署偵辦黃季敏等人涉嫌辦理消防署民國91年至95年度採購防災救難器材收受賄賂弊案，認定黃季敏在9件標案共計收受新台幣1924萬元，101年底依貪污等罪嫌起訴12人，對黃季敏求處無期徒刑。

北檢102年5月間對黃季敏案第2波偵結，認定黃季敏為廠商量身打造2招標案規格，追加起訴9人（其中黃季敏、前副署長陳文龍均遭起訴2次）。

一審於106年7月間宣判，依貪污收賄等罪，判黃季敏18年徒刑，褫奪公權8年，犯罪所得2076萬元沒收；其他17名被告遭判有罪。至於黃季敏被控贓款買黃金及黃金存摺部分，因款項來源不能證明與本案犯罪事實有關，而獲無罪。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：李錫璋）1110408