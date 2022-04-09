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首頁 / 社會

工作船疑故障進水基隆嶼沉沒 2人落海不治

2022/4/9 21:36（4/9 23:06 更新）
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工作平台船「東洋6號」9日在基隆嶼南方海域疑因排水系統故障進水，因排水不及致船隻沉沒，船上2人落海，救起時皆已失去呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
工作平台船「東洋6號」9日在基隆嶼南方海域疑因排水系統故障進水，因排水不及致船隻沉沒，船上2人落海，救起時皆已失去呼吸心跳，送醫急救仍回天乏術。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）工作平台船「東洋6號」今天在基隆嶼南方海域疑設備故障進水，一旁戒護的遊艇船長林姓男子登船協助排除狀，但由於排水不及「東洋6號」最終仍沉沒，2人逃生不及落海身亡。

據相關人員指出，海巡署下午2時許接獲通報，東洋6號於基隆嶼南方0.2浬處拖帶挖泥船「宏略801」，並由遊艇「明興1號」在旁戒護，預計至基隆嶼施作步道修繕工程。

東洋6號疑似設備故障導致進水，明興1號65歲船長林姓男子登船協助排除，未料，東洋6號由於排水不及最終仍沉沒，船上70歲吳姓男子和林男來不及逃生不幸落海，宏略801上2名人員擔心挖泥船跟著沉沒，立刻跳到明興1號獲救。

海巡署第二巡防區指揮部獲報後，立即派遣基隆海巡隊PP-10069、PP-10063巡防艇及基隆嶼安檢所人員搭乘娛樂漁船前往救援，並將2名落海人員救起，但已失去生命徵象，經送醫急救後仍回天乏術。

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基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯向中央社記者表示，經市府調查，東洋6號是基隆嶼碼頭災害復建工程承商委託運送材料的工作船，在運送過程中不慎沉沒，有2名人員落海。

曾姿雯指出，沉沒的船隻非受市府委託的廠商，與市府並無契約關係，此案非屬工地內職安事件，市府已請監、承造單位與委託船家妥為處理後續事宜，觀銷處也將持續追蹤關心辦理情形。（編輯：方沛清）1110409

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