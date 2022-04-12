紅富海吸金案主嫌財產再拍賣 1Kg金塊標出180萬

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法務部行政執行署新竹分署12日在苗栗地檢署進行紅富海吸金案主嫌財產第2次變價拍賣，這次標的物主要為黃金，包含12塊重達1公斤的金塊等。中央社記者管瑞平攝 111年4月12日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）法務部行政執行署新竹分署今天在苗栗地檢署進行紅富海吸金案主嫌財產第2次變價拍賣，這次標的物主要為黃金，前2標重達1公斤的黃金條塊，由同一名男子各以180萬元標得。

法務部行政執行署新竹分署行政執行官陳家儒接受媒體聯訪表示，這一次拍賣物件單價都較高，共有34件，包含12塊重達1公斤的金塊以及14塊5台兩、2塊約1台兩的黃金條塊，皆經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9%純金，另有19顆小金元寶。

陳家儒指出，除了黃金之外，還有2支勞力士手錶，為18K玫瑰金、隕石面盤，錶款型號118235，此次拍賣總價值逾新台幣2500萬元，創下新竹分署有史以來拍賣最高價、最多黃金的紀錄。

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由於這一次拍賣單價金額較高，參與競標人數約上百人，與1月19日第1次拍賣參與人數相較，少了許多，不過仍有不少人帶著百萬現金到場，準備搶標，前2標約1公斤重的金塊，起標價新台幣140萬元，都由同一名男子所標下，得標金額都是180萬元。

目前國際情勢仍處於動盪不安，俄烏戰爭遲遲無法結束，參與競標民眾表示，近期國際金價不斷飆升，就是看準黃金比較好保值，才會參與投標，除了收藏之外也算是一種投資。（編輯：李錫璋）1110412