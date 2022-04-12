宋少卿酒駕案首開庭盼易科罰金 檢求處9月徒刑

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藝人宋少卿涉嫌酒駕案12日首開準備庭，宋少卿當庭認罪，但不接受檢方提出9月刑度，盼能從輕量刑、易科罰金。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月12日

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（中央社記者沈佩瑤新北12日電）相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿涉嫌酒駕案今天首開準備庭。宋少卿當庭認罪，但不接受檢方提出9月刑度，盼能從輕量刑、易科罰金。全案將於4月26日宣判。

宋少卿去年12月28日凌晨，開車行經新北市板橋區時，與計程車發生碰撞，警方獲報到場處理，宋少卿酒測值超標遭移送法辦，新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保，並在今年1月28日依公共危險罪予以起訴。

新北地方法院下午2時30分召開準備庭，宋少卿當庭認罪，審判長依程序進入宋少卿與檢方的認罪協商。

檢方指出，宋少卿身為名人，應作為大眾表率卻違法酒駕，這種行為可能造成家破人亡，且社會對酒駕零容忍，明確開出條件要判處9個月徒刑，但宋少卿表示無法接受，法官因此裁定改採簡式審判程序。

宋少卿的律師表示，宋少卿因此事經媒體大幅報導，導致他工作被抵制、受社會非難，在身為名人部分已受罰，請求庭上考量減輕刑度，且他上次有紀錄的酒駕已是17年前，不算累犯，盼以一般民眾身分量刑，希望獲易科罰金。

不過，檢方認為，宋少卿身為名人，應以身率眾、愛惜羽毛，酒駕會導致家破人亡、社會零容忍，請求從重量刑。全案訂於4月26日宣判。

法官在庭訊時也勸告宋少卿，他上次酒駕被判刑是17年前，這次再度酒駕，「這是不好的行為，不要因為酒駕而斷送自己的才華」，希望他能夠痛改前非。

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庭後宋少卿步出法庭大樓接受媒體聯訪表示，身為一個公眾人物，做了這樣不良示範，「真的是不應該，真的是不對」，他用自身血淋淋的例子，再次呼籲大家，喝了酒就不要碰方向盤、不要上駕駛座、不要騎車，這些很重要。

對於媒體詢及講座被取消等影響，宋少卿說，這就是社會大眾給他的懲罰，「犯了錯，必須得接受，謝謝大家」，隨即和律師快步離去。（編輯：方沛清）1110412