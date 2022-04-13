疑感情糾紛傷害致死 屏東警方逮捕嫌疑人

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）屏東東港警分局今天宣布破獲一起疑感情糾紛傷害致死案，黃姓男子懷疑李姓男子與女友交往，產生鬥毆，警方獲報到達現場，將李男送醫但不治，黃男被警方依傷害致死罪移送。

東港警分局發布新聞稿表示，昨天凌晨接獲民眾報案，指在東港鎮大鵬灣跨海大橋下停車場有民眾打架案件，警方獲報迅速到場，到達現場發現已無打鬥情事，但李男已倒臥在地，經救護車送醫急救後，李男不治，警方將在場的黃男等人帶回釐清。

警方調查，36歲的黃姓男子因懷疑鄭姓女友與33歲的李男交往，12日凌晨1時許，載著蘇姓和黃姓友人，在東港鎮大鵬灣找尋女友，在跨海大橋下停車場發現李男與鄭女在車上飲酒聊天，進而上前理論。

警方表示，黃男一時醋勁大發與李男互毆，蘇姓友人也上前踹打李男，黃男並將李男打倒在地，另蘇姓友人持雨傘敲毀李男座車擋風玻璃，黃男向警方坦承與李男互毆。

有關李男死因，警方鑑識單位採證，並調閱路口相關監視器比對調查，全案依毀損及傷害致死罪移送屏東地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110413