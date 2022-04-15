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CIA：俄侵烏恐終將動用核武 美國不能掉以輕心
首頁 / 社會

台南男子疑涉性侵少女遭群毆送醫 警逮3人送辦

2022/4/15 10:37（4/15 11:03 更新）
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戴姓男子14日凌晨在台南市仁德區台86線橋下遭人痛毆送醫，相關影片還上傳臉書，警方追查逮捕動手的陳男等3人；初步調查，戴男涉嫌性侵一名少女才被打。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月15日
戴姓男子14日凌晨在台南市仁德區台86線橋下遭人痛毆送醫，相關影片還上傳臉書，警方追查逮捕動手的陳男等3人；初步調查，戴男涉嫌性侵一名少女才被打。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月15日
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（中央社記者張榮祥台南15日電）戴姓男子昨天凌晨在台南市仁德區台86線橋下遭人痛毆送醫，相關影片還上傳臉書，警方追查逮捕動手的3人；警方初步調查，戴男涉嫌性侵1名少女才被打，但案情有待釐清。

台南市警局歸仁分局警員今天告訴中央社記者，臉書（facebook）上傳一則影片及內文，影片中1名男子被指稱性侵1名女子而遭人痛毆，男子跪地求饒；警方隨即偵辦，逮捕20歲陳男等3人到案。

警方初步調查，21歲白牌司機戴男涉嫌性侵1名未成年少女，被害少女夥同陳男等5人（4男1女，其中2人未成年）昨天凌晨1時許駕駛自小客車至仁德區台86線橋下，再由陳男等3人持球棒毆打戴男，且以手機錄影及恐嚇戴男交付新台幣20萬元。

戴男被毆打後送醫，仍在住院中。警方訊後，先將動手的陳男等3人依聚眾鬥毆、妨害自由等罪嫌送辦，並追緝尚未到案的共犯。

至於戴男是否性侵少女，因戴男還在醫院治療，有待警方深入調查釐清。（編輯：謝雅竹）1110415

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