情侶台江國家公園放煙火引竹林火災 遭罰送辦

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台南市安南區四草大橋北側一處竹林17日上午起火冒出濃煙，經警方調查發現，是一對情侶施放煙火不慎造成，依法開罰送辦。（台南市警察局第三分局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月17日

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南安南區台江國家公園、四草大橋北側一處竹林今天上午起火冒出濃煙，警消獲報迅速到場撲滅火勢，未釀重大災害，調查發現一對情侶施放煙火不慎造成，依法開罰送辦。

台南市政府消防局於上午11時5分獲報，指稱在安南區四草大橋北側的四草大道80巷內一處竹林有雜草火警，派遣土城、安平、安南等分隊人車前往灌救，火勢於11時38分撲滅，現場燃燒面積約50平方公尺，沒有造成人員傷亡。

台南市警察局第三分局下午發布新聞稿指出，經調查發現，一對年輕情侶上午攜帶煙火到台江國家公園內施放，不慎引起火苗後燃燒附近保麗龍堆及周邊樹林，一發不可收拾，兩人見無法控制火勢，急忙報案請求協助。

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第三分局顯宮派出所長梁植森表示，火警雖未造成人員傷亡，但這對情侶仍要面對後續罰則及民事求償，未經申請燃放煙火部分，由台江國家公園警察隊依據國家公園保護法第13條第8款舉發，火災部分由顯宮派出所依公共危險罪函送台南地檢署偵辦。

梁植森指出，爆竹煙火成分含有火藥及金屬粉末，若施放不慎，可能會造成自己或他人受傷，並可能引發火災等意外事故，燃放時務必遵守相關消防法令，注意周遭環境，兼顧公共安全。（編輯：陳仁華）1110417