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首頁 / 社會

男子吃完涮涮鍋罹敗血症腹瀉 業者判賠18萬

2022/4/19 17:59
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（中央社記者蘇木春台中19日電）擔任某公司副總的許姓男子，前年到台中市一家涮涮鍋用餐後，因腹瀉就醫發現罹患敗血症向業者求償。一審法官認定業者應賠新台幣28萬餘元，經上訴二審改判應賠18萬餘元確定。

台灣高等法院台中分院判決書指出，許男民國109年9月1日晚間10時許，與友人前往台中市西屯區一家涮涮鍋店用餐，食用海鮮鍋物及含生蛋的月見打拋豬飯後，發生腹痛、腹瀉情形。

許男次日上午仍腹瀉多次，前往醫院就醫並服藥後仍未見好轉，隔天凌晨2時前往醫院急診，經診斷為敗血症、感染性胃腸炎等，並轉入加護病房治療住院多日。

許男康復後，認為業者未盡提供安全、衛生商品的義務，在調配月見打拋豬飯原料的生蛋製程，或料理海鮮鍋物時，發生食材遭受病毒或細菌感染情形，導致他患有敗血症等疾病。

許男提出醫療費用2萬9434元、工作損失1萬9600元、看護費用1萬元、精神慰撫金50萬元及懲罰性賠償金27萬9517元等，共計向業者求償83萬餘元。

台中地院審理時，業者辯稱，從病歷記錄內容，無法認定許男的症狀，與食用涮涮鍋店販售的餐點所致，且許男用餐後30小時才到醫院住院，另男子當天食用的餐點食材皆通過審核。

許男的友人也到庭作證稱，當天用餐過後就覺得不適腹瀉，其間除了喝水，沒有再吃其他東西，家裡也沒人因為喝水肚子不舒服，到醫院就醫，醫生說可能是生蛋不乾淨所造成；許男並表示，吃完火鍋後身體不適，僅吃幾口家人所煮的白粥，未吃其他食物。

台中地院審理後，認定依據相關證據，許男主張身體不適，因食用業者販售的食品所致，尚屬可採，且業者無法舉證處理食材符合相關規定。一審判處業者應賠償28萬961元。

案經上訴台中高分院審理，合議庭審理後認為許男求償有理，但一審原判慰撫金過高，改判總計應賠償18萬961元，全案不得上訴。（編輯：謝雅竹）1110419

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