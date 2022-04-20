猛搖餵藥女嬰釀重傷後遺棄 狠母遭判5年半、8月

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（中央社記者劉世怡台北20日電）劉姓女子不僅涉對3個月大的女兒猛搖、撞擊及餵食安眠藥，恐釀女嬰肢障、癱瘓等，還將女嬰棄置在醫院後離去。二審今天依重傷害及遺棄罪，各判劉女5年半及8月。可上訴。

二審的台灣高等法院新聞資料表示，劉姓女子在民國107年8月底於桃園市楊梅區住處徒手抓住被害人反覆搖晃，並將被害人頭部撞擊不明堅硬表面，又不當餵食嬰兒鎮靜的安眠藥，導致被害人受有顱骨骨折、顱內出血、視網膜與玻璃體出血、胃潰瘍、癲癇等傷害。

資料指出，同年8月25日晚間，劉女發現被害人有異狀，將被害人送往桃園醫院急救，隨後離去且行蹤不明。

被害人經醫療中心鑑定，因續發的缺氧缺血，導致腦部、腎臟、肝臟受損，引發癲癇、意識障礙、視力不良、大腦萎縮等傷害，使被害人嚴重發展遲緩，後續可能成為肢障、智障、視障、癱瘓、植物人等，此有難以回復的重傷害。

一審的桃園地方法院依重傷害罪、遺棄罪，判處劉女5年6月、8月有期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，劉女否認有重傷害犯行，僅就遺棄罪認罪。

二審今天認定原審判決並無違誤，駁回上訴，維持原審刑度。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110420