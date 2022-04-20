南投夫妻涉虐死3歲兒案 二審認母未殺人改判4年

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（中央社記者蘇木春台中20日電）南投縣林姓男子、徐姓女子夫妻涉凌虐3歲大的兒子，林男涉將男童凌虐致死，一審判2人各12、14年徒刑，台中高分院審理後，認定徐女未涉殺人改判4年，林男仍判14年。可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿指出，林男、徐女為夫妻，2人育有1對雙胞胎，但3歲大的小兒子發展遲緩，原由林男的母親照顧。民國109年12月底，因林母生病，小兒子改由林男與徐女照顧。

夫妻倆因小兒子適應不良、無法完整表達大小便而經常弄髒褲子，因此時常在南投市住處持物品毆打男童，或以手推頭部撞擊牆壁、地板或桌腳成傷，甚至以「狗」及「啞巴」等侮辱性言語稱呼男童。

110年3月間某日起，夫妻倆甚至將男童關在浴室內生活，以不同方式凌虐，同年月21日上午11時許，因男童未聽從要求，且哭鬧不休，林男在浴室內徒手毆打男童並大力推擊，造成男童頭部後腦猛烈撞擊浴室牆壁磁磚，造成急性腦出血並陷入昏迷，送醫治療多日後仍傷重不治。

一審的南投地院審理時，認定2人涉虐致人於死罪，判處林男及徐女各12、14年徒刑。

案經檢方與徐女上訴後，台中高分院審理時查出，參酌林男、徐女2人平日談論男童的表現及討論如何處罰的LINE對話紀錄，僅至110年3月3日為止，且無證據證明徐女於案發當天進入浴室參與凌虐男童。

二審合議庭審理後，認定林男涉虐致人於死罪，今天判處14年徒刑；徐女殺人部分無罪，以施以凌虐罪，處有期徒刑4年。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110420