北捷慣性癡漢兩度伸鹹豬手 難逃捷警法網

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）台北捷運板南線3月中旬發生連兩起女乘客在車廂內遭性騷情事，台北市警察局捷運警察隊獲報逮狼，發現兩案都是年約30歲陳男所犯，已依法送辦，且近2年性騷案地點以車廂居冠。

捷警隊第三分隊副分隊長王恩祥今天對外表示，分析近2年北捷性騷擾案件發現，發生點在車廂內達40件居冠，占性騷擾案件46.5%；其次為捷運大廳層的23件和電扶梯的15件。

第三分隊員警張文政、龐業強於3月17日在北捷忠孝復興站擔任守望勤務時獲報，指有女乘客自忠孝新生站搭乘板南線要往南館展覽館站方向列車時，其左側座位男乘客以右手環抱背包作為掩飾，並趁機以其左手碰觸女乘客的左手臂。

不料事隔2天，捷警又接獲通報，1名年約30歲的陳姓男子於3月19日搭乘板南線往頂埔站方向時，他在車廂內以右手觸摸1名女乘客的臀部，經熱心民眾發現以手機錄影存證並告知被害人，現場揭穿陳男惡行，隨即按下車廂緊急對講機求助請求警方協助、送辦。

捷警事後進行案件建檔時，驚覺陳男相當眼熟，隨即比對先前未破案件資料庫，結果發現他和3月17日一案犯嫌穿著相同款式和顏色的外套，且特徵也相符，經通知陳男再次到案說明，並調閱相關影像資料佐證後，全案移轄管分局依違反性騷擾防治法續辦。

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為防止類似案件發生，捷警隊說，經大數據統計分析案件，特別規劃8個重點站體守望及車廂巡邏勤務，並適時主動積極偵辦、加強累犯建檔辨識、建立捷運站務人員緊急影像調閱窗口，以利案件發生時能及時通報處置、保全證據順利偵破。

捷警隊呼籲，民眾搭乘捷運若遇性騷擾等不法侵害，現場務必冷靜別慌張，可立即大聲制止，或大聲呼喊求救吸引過往路人或站務人員注意，另於車廂內可按下緊急對講機求助或撥打110報案電話，警方將立即趕赴現場處理。（編輯：張銘坤）1110421