航特部士官遭錢莊逼債 開槍殺人後逃逸落網送辦

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陸軍航特部吳姓士官（前中）疑因向錢莊借錢遭逼債，不滿財務糾紛，21日凌晨涉嫌在台北市持改造手槍行凶，新北警方火速緝凶，訊後以殺人罪嫌移送吳男。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月21日

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）陸軍航特部吳姓士官疑因向錢莊借錢，不滿遭逼債，雙方相約今天凌晨碰面，隨後開槍擊中鄭姓錢莊負責人頭部2槍，再丟包永和福和橋下；新北警方獲報全力緝凶在新店逮人，訊後將依法送辦。

新北市永和警分局今天表示，中午接獲鄭姓男子家屬通報，請求協尋失聯人車；警方依據家屬所提供簡訊、車輛資訊等，通訊定位線索、調閱監視影像，循線在新北市永和區福和橋堤防外停車場尋獲。

警方指出，發現時，鄭男頭部中槍躺臥在轎車內，緊急送醫，因鄭男頭部遭槍擊2槍，目前仍在加護病房觀察治療，尚未脫離險境。

警方調查犯案動機疑為財務糾紛，且判斷停車場並非第一現場，涉嫌人又具軍人身分，隨後與新北市警局刑警大隊等組專案小組全力緝凶，迅速查獲涉案吳男到案，並起獲犯案槍枝及子彈。

永和警分局偵查隊長李志祥晚間接受媒體聯訪表示，行凶的是陸軍航空特戰指揮部吳姓中士，吳男今天休假，疑不滿遭鄭男催討放款利息，雙方有約新台幣300萬元金錢糾紛，並約在台北市和平東路3段談判，吳男被逼急，凌晨零時30分許，憤而持預藏改造手槍向鄭男開2槍。

吳男隨後開著鄭男的車子，約在凌晨2時40分許，將鄭男載到福和橋下停車場丟包。

警方調查，吳男將鄭男丟包後，離開福和橋下停車場逃逸，隨後再開另一輛車前往新北市新店山區。警方依據車號一路追蹤鎖定，前往山區將不勝酒力、醉臥在地的吳男逮捕到案，並帶同到案起出丟棄的手槍與子彈。

警方晚間將全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人等罪嫌，將吳男移送台北地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1110421

陸軍航特部吳姓士官（倒地者）疑因財務糾紛，21日凌晨涉嫌在台北市持改造手槍槍擊鄭姓被害人。新北警方指出，吳男將被害人丟包後逃逸，並駕車前往新北新店山區，警方依據車號一路追蹤鎖定，在山區將不勝酒力、醉臥在地的吳男逮捕到案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月21日