槍殺幫主失敗案 更一審判槍手3年3月、8月

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（中央社記者劉世怡台北24日電）陳姓男子涉開槍射北市大同區大橋頭幫劉姓幫主案，高院更一審認定，一槍射中金爐底部約膝蓋以下高度，一槍卡彈，難認有殺意，依非法持槍及恐嚇判刑3年3月及8月，可上訴。

判決指出，陳姓男子於民國109年3月1日上午6時32分許，發現劉男騎機車抵達上班地點，持槍朝劉男旁邊的金爐開槍1次，使金爐底部（約人體膝蓋高度的位置）遭貫穿毀損並留有彈孔，劉男見狀後反向逃跑，陳男即再度持槍作勢再開槍（使劉男心生畏懼），但因卡彈未成功擊發，子彈1顆掉落在地。

判決指出，陳男後來逃離現場，經變裝後，將槍枝及子彈丟入淡水河，再逃逸藏匿在花蓮民宿，最終遭逮捕歸案。

台灣高等法院更一審指出，陳男在審理期間坦承不諱；公訴檢察官主張，陳男是基於殺人故意而開槍，只是因為不熟悉槍枝使用而失手，只射中金爐等語。

更一審認定，陳男是因細故對劉男心生不滿，並無深仇大恨，難以認定已達殺意程度，另依陳男開槍時的距離，也無從認定他是朝向劉男的身體、要害部位射擊。

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更一審指出，陳男所擊發的子彈射中金爐底部（約人體膝蓋以下高度位置），再參考陳男擊發槍彈的次數及行為後的舉動反應，均不足以顯示陳男有何致人於死的主觀犯意等。

更一審合議庭認為，依罪證有疑，利歸被告的法理，應認陳男開槍行為，僅是基於恐嚇犯意為之，因此以非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪判刑3年3月、恐嚇危害安全罪判刑8月，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110424