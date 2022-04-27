男子夥同堂弟勒斃胞兄 法院認情堪憫恕判刑8年

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（中央社記者蕭博文台北27日電）施姓男子不滿胞兄在父親靈堂吵鬧，夥同未成年堂弟將他殺害並棄屍。士院考量施男長期為酗酒胞兄善後，又逢喪父之痛，因幾近崩潰而犯案，情堪憫恕，今天依殺人等罪判刑8年。

士林地方法院判決指出，施姓男子家住新北市汐止區，胞兄有酗酒惡習；施男與母親承受胞兄酒後鬧事壓力而心力交瘁，曾報警將胞兄強制送醫。

民國110年8月4日，施姓男子父親過世，施男胞兄因而連續多日飲酒而精神不穩，甚至破壞靈堂；同年8月7日晚間，施男不滿胞兄在靈堂吵鬧，與17歲堂弟（少年法庭審理中）以繩索、腳銬將胞兄綁在木椅上。

同日晚間11時許，施男與堂弟將胞兄移到房裡，不滿胞兄揚言殺害他們又試圖掙脫，由施男堂弟持鐵製啞鈴敲擊施男胞兄頭部，施男再取來延長線，交由堂弟以延長線勒住胞兄頸部不放，導致胞兄窒息身亡。

施姓男子與堂弟犯後清理現場，並以床單包裹遺體，翌日凌晨棄屍於汐止區鄉長路一處廢棄鐵皮屋。

施姓男子否認有殺人犯意，坦承妨害自由、棄屍；堂弟證稱，之前施男因胞兄常酗酒、吸毒，每天心情都很沉重，殺害胞兄後表情稍微放鬆，看似解脫；施男母親則表示丈夫已亡故，很需要施男，希望能判處最輕刑度，讓施男早日回到她身邊，

合議庭調查全案事證後認為，施男與堂弟在胞兄酒後失控時未選擇以報警、送醫等方式處理，反而共同剝奪胞兄生存權利，所為實屬不該，2人具有共同殺人的犯意聯絡及行為分擔。

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合議庭審酌，施男與胞兄感情和睦，還常為酒後鬧事的胞兄處理善後，且當時歷經喪父之痛，認定施男處於高壓、瀕臨崩潰情形下才犯案，即使處以殺人罪最低本刑10年仍有情輕法重之虞，並足以引起社會一般人同情而堪予憫恕，就殺人罪依刑法第59條規定減輕其刑。

合議庭審酌施男無犯罪前科等一切情狀，就剝奪他人行動自由罪、殺人罪、遺棄屍體罪，各判刑7月、7年4月、8月，應執行有期徒刑8年。可上訴。（編輯：李亨山）1110427