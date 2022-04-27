大法庭：是否構成累犯及加重其刑應由檢察官主張

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（中央社記者蕭博文台北27日電）最高法院刑事大法庭今天裁定，被告構成累犯的事實及應加重其刑的事項，應由檢察官主張並指出證明方法，經法院踐行調查、辯論程序，才能作為論以累犯及加重其刑的基礎。

全案起於，張姓男子涉嫌開槍尋仇，遭起訴殺人未遂等罪，但檢察官在起訴書中並未請求法院對張男論以累犯並加重其刑；法院審理時，檢察官也沒有主張張男是否為累犯及是否應加重其刑。

一、二審法院均自行認定，張男曾因違反槍砲彈藥刀械管制條例而入監，於有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯本案，依累犯規定加重其刑，判刑6年2月。張姓男子不服，上訴最高法院。

最高法院刑八庭受理上訴後，認為累犯與加重其刑是否應先由檢察官舉證，再由法院踐行調查與辯論等法律見解存有歧異，經徵詢其他各庭，認為仍有歧異，因此提案刑事大法庭統一見解。

最高法院新聞稿指出，刑事大法庭今天對此做出裁定，認為法院審酌被告是否適用累犯規定而加重其刑時，訴訟程序上應先由檢察官主張被告構成累犯的事實，以及應加重其刑的事項，並具體指出證明方法，法院才進行調查與辯論程序，並作為是否加重其刑的裁判基礎。

新聞稿指出，如果檢察官未主張或具體指出證明方法時，可以認定檢察官並不認為被告構成累犯或有加重其刑的必要，因此法院不予調查，而未論以累犯或依累犯規定加重其刑，並未違法。

大法庭裁定並指出，本裁定並無溯及既往的效力，在本裁定宣示前，各級法院的裁判如不符本裁定意旨，無法援引本裁定做為上訴或非常上訴的理由。（編輯：李亨山）1110427