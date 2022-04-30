缺錢持槍搜刮100萬財物 新北警火速逮2嫌送辦

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（中央社記者沈佩瑤新北30日電）新北市海山警方今天宣布破獲持槍強盜案，黃姓與劉姓2男子因缺錢花用，竟持槍入室搜刮價值約100多萬元財物後逃逸，警方獲報以車追人，5小時內火速在桃園逮捕2嫌送辦。

新北市政府警察局海山分局上午召開案情說明會表示，28日下午1時許接獲鄭姓被害人報案，指稱他和妻子等人返家時，突遭2名不明人士持槍恐嚇，並推入屋內搜刮財物，因擔心歹徒又返回，隔天才敢報案。

經清點財物損失為現金新台幣78萬餘元、金項鍊、手機、身分證、監視器設備主機、摩托車卡鉗、遊戲機及銀行存摺等財物，總計約100萬餘元。

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警方立即成立專案小組追查，經調閱監視器畫面鎖定涉案車輛，當天持拘票至桃園市陸續查獲38歲黃姓男子及39歲劉姓男子，另查扣改造手槍、子彈、槍枝零件、手銬、毒品、作案用衣物、遊戲機及手機等贓證物。

黃嫌等2人初步向警方供稱，因缺錢花用，側面得知鄭姓男子等人經營有方，見有機可乘，遂持槍以強暴脅迫的方式，強取鄭男等人財物，訊後依強盜罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移請新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110430