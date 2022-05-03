佯稱研發牛樟芝新藥詐富商逾3億 4嫌遭北檢起訴

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（中央社記者林長順台北3日電）台北市吳姓富商被騙投資研發牛樟芝新藥，金額超過新台幣3億元。台北地檢署今天偵查終結，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳姓、徐姓、紀姓及王姓男子4人。

檢調獲報，在台北市擁有多處房產的吳姓富商，經吳姓男子遊說投資牛樟芝藥品開發，吳男並透過一名徐姓男子找到陳姓男子，徐、陳透過吳男告知吳姓富商，投資牛樟芝萃取技術前景看好，他們擁有研究設備及執行能力，所製成的牛樟芝新藥具有治療癌症功效。

陳男為說服富商參與投資，偽造與台北醫學大學的「產學合作意向書」、「合作意向書」等文件，透過不知情的吳男以LINE傳送圖檔給吳姓富商，富商於民國103年間投資1000萬元成立公司，統籌牛樟芝新藥開發。

檢方查出，徐男、陳男等人於103年10月至105年6月間，陸續以添購設備、牛樟芝新藥開發等名目，騙取富商新成立公司陸續匯款3億5569萬餘元。富商事後發現上當提告。

檢調於109年9月間發動搜索、約談行動，原本認為遊說富商的吳男也涉案，後來查出吳男並不知情。檢方今天偵查終結，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴陳男、徐男及共犯紀男、王男。（編輯：陳仁華）1110503