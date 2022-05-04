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男大生傳參戰烏俄抵學分簡訊 台南地院裁定不罰

2022/5/4 15:26
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（中央社記者張榮祥台南4日電）烏俄戰爭全球關注，蘇姓等3名男大生假冒長榮大學散布參戰徵召簡訊指稱「可抵20學分」，遭警方送辦。台南地院認定不致遭人誤認為真而心生恐慌，裁定不罰。全案可抗告。

長榮大學蘇姓大學生以行動電話傳送簡訊給洪姓、陳姓同學，宣稱「私立長榮大學教務處：同學你好，經查核你已經通過烏克蘭選拔。請於明天（2月27日）上午9：00攜帶國民身分證到體育館領取槍枝，並於2022年2月28日下午四時攜帶身分證、中華民國護照前往桃園國際機場登機飛往莫斯科報到。」

簡訊並指稱，「謹代表俄羅斯全體人民歡迎你的到來，並感謝你為獨立國協的偉大付出，再次提醒同學，參賽可以抵20學分。（收到訊息的同學麻煩回覆班級、學號、姓名）」。

洪姓大學生收到簡訊後，擷圖上傳社群媒體Instagram（IG）個人帳號。周姓大學生看到後，又將簡訊擷圖至「Dcard」論壇發表，引起討論。不過，網友留言回覆內容多為「詐騙的吧」或「笑死上戰場抵20學分」，也有網友留言轉發長榮大學教務處澄清簡訊擷圖。

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這則簡訊內容因涉及烏克蘭戰爭、軍隊、槍枝等敏感議題，已影響公共安寧，長榮大學報警，台南市警局歸仁分局偵辦，蘇姓大學生等3人坦承不諱，警方以違反社會秩序維護法送辦。

台南地方法院台南簡易庭認為簡訊內容尚難認定有何足以使聽聞者心生畏懼或恐慌，且一般智識正常者觀閱後，應不致有誤認為真而引起畏懼恐慌，裁定不罰。全案可抗告。（編輯：戴光育）1110504

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