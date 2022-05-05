高雄男大生疑追求失敗割傷女同學 校方加強情感教育

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高市樹德科技大學林姓男大生疑追求同校女同學不成，今天凌晨持美工刀亂揮，割傷女同學後頸及手臂，所幸女同學送醫無大礙，林男則遭警方逮捕。校方表示，會再對學生加強情感教育。

警方指出，今天凌晨12時28分，就讀於樹科大2年級的20歲盧姓女學生遭同校1年級的20歲林姓男學生持美工刀割傷脖子及右手臂，所幸送醫後並無大礙。岡山警方也於獲報後20分鐘內逮捕了傷人的林姓男學生。

據警方調查了解，林男疑似暗戀盧女已久，案發前，林男遭盧女拒絕交往後悻悻然離開；隨即下樓表示要將盧女送回宿舍，卻再度遭到女方拒絕，一時情緒激動，拿出美工刀亂揮，導致割傷盧女脖子後方及手臂。

警方獲報到場後，隨即將受傷的盧女送醫治療，同時也在宿舍內找到犯案的林男及犯案工具。林男向警方自稱吞食了大量安眠藥，意識漸漸不清；警方即將林男逮捕後，戒護送醫治療。

警方表示，女同學傷勢在頸部後側等處，因位置敏感，全案將依殺人未遂方向偵辦。

對此，樹德科技大學回應表示，事發地點在女宿舍外人行步道，學生因感情問題，追求女同學不成，衍生受傷事件，所幸無大礙，家長也不希望學生曝光，造成二度傷害。

校方表示，受害學生家長已循司法途徑處理，學校會由諮商中心對學生及班級進行輔導。學校會再對學生加強情感教育，提升學生面對感情問題與受挫時的處理能力。（編輯：黃世雅）1110505

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