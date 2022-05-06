高市男子身中多刀陳屍屋內 女友返家目睹死狀

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高雄苓雅區林森二路一棟大樓6日中午發生命案，吳姓男子被返家女友發現身中多刀陳屍屋內，警方不排除是他殺案件，現場已拉起封鎖線，正由鑑識小組採證中。（高市苓雅警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年5月6日

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄苓雅區林森二路一棟大樓今天中午發生命案，吳姓男子被返家女友發現身中多刀陳屍屋內，且有多處噴濺血跡，警方不排除是他殺案件，目前已組成專案小組偵辦調查。

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高雄市政府警察局苓雅分局副分局長李明達今天中午接受媒體聯訪表示，警方中午12時許獲報林森二路一棟大樓內有輕生案件，經派員到場發現37歲吳男陳屍屋內，且身上有多處刀傷，現場有不少血跡噴濺，不排除有他殺嫌疑，目前正由鑑識小組採證中。

警方調查，吳男和女友同住，但近期並無痼疾或精神疾病，陳屍地點應為命案第一現場，警方現已組成專案小組全力偵辦。（編輯：謝雅竹）1110506