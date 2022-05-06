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高市大樓命案 苓雅警鎖定屋主前夫

2022/5/6 21:03
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（中央社記者洪學廣高雄6日電）高雄林森二路一棟大樓今天中午發生命案，吳姓男子身中多刀陳屍南下拜訪訪的姚姓女子住處。警方調閱監視器發現屋主姚女前夫疑出入社區，已列為嫌疑人傳喚到案說明。

高雄市政府警察局苓雅分局晚間向中央社記者表示，37歲吳男家住北部，一早7時南下來找39歲姚女，但從事業務工作的姚女接送小孩後去上班，直到中午12時多返家，發現吳男上半身中多處刀傷不治。

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高市警局刑事鑑識中心鑑識人員到場勘查採證，現場多處血跡，朝他殺方向偵辦，現場未留下兇器，初步研判吳男死亡時間約在10時多；高雄地檢署檢察官下午也會同法醫前往相驗吳男身上刀傷，傍晚遺體運至殯儀館，並聯繫吳男家屬。

警方調查，姚女筆錄時提及近期與前夫時有口角爭執，調閱監視器疑有前夫出入社區畫面，已將其列為嫌疑人。至於死者與姚女交往關係，姚女不願多談，目前仍聯絡不上姚女前夫，全案正擴大追緝，傳喚相關證人釐清案情。（編輯：孫承武）1110506

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