台中豐原房屋火警 火場清理發現槍彈

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台中市豐原區一處透天出租套房8日發生火警，消防人員清理火場時，在起火的3樓房間內發現1把長槍、1把短槍及彈頭，警方傳喚徐姓租客到案說明。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月8日

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市豐原區一處透天出租套房，今天上午發生火災，消防人員清理火場時，卻在3樓房間內發現1把長槍、1把短槍及彈頭，警方傳喚47歲徐姓租客到案說明，槍枝則送刑事局鑑驗。

台中市豐原區建成路附近一處透天厝，今天上午發生火警，台中市政府消防局獲報前往救援，在清理火場時，於起火的3樓房間內，發現了1把長槍、1把短槍以及1枚彈頭，立刻通報警方處理，豐原偵查隊獲報，派遣鑑識小組到場勘驗。

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警方表示，現場帶回的槍彈已被燒毀，初步鑑定認為槍彈不具殺傷力，後續送刑事局進一步鑑驗，目前排除有人為縱火情形。案發時徐姓租客不在場，但因徐男有刑案前科，正傳喚徐男到案說明。房東指出，房間租給徐男大概1個月的時間。

該起火警，房客多自行逃出，1名男子自4樓往隔壁棟逃生時，右手拇指不慎受傷，後來消防人員將他救出，火勢順利撲滅。（編輯：黃世雅）1110508