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首頁 / 社會

新北男子欠罰鍰逃漏稅失聯 被拘提管收3個月

2022/5/12 13:05
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（中央社記者沈佩瑤新北12日電）29歲田姓男子積欠新台幣105萬餘元綜合所得稅、罰鍰失聯，行政執行署新北分署追查，掌握田男行蹤，登門將田男拘提到案。法院裁定准予管收3個月，全案可抗告。

行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，29歲的田男於民國108年間利用貿易行名義購買黃金辦理出口，因未依規定取得進項憑證，被核課營業稅罰鍰，另他也滯欠綜合所得稅、使用牌照稅及違規罰鍰，總計新台幣105萬928元未繳納。

田男曾在桃園承租房屋時私自接電供礦機運轉，以賺取虛擬貨幣，遭以竊電被判決入監服刑。

田男積欠罰鍰、逃漏稅案經移送執行，行政執行官至監所詢問田男有關營業稅罰鍰等清償計畫，他聲稱會請朋友代繳，但經多次通知均未繳納。田男出監後收受分署通知也未處理，還經常變換行蹤。

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新北分署表示，經持續注意、調查，終於掌握田男可能藏匿的地址，取得法院核發拘票後，今年5月5日一早前往田男的女友家中，拘提田男到案。

行政執行官認田男有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產予以隱匿處分」等情事，且因有逃匿之虞，又無法提供確實擔保人或擔保物，當天向法院聲請管收。法院裁定准予管收3個月，全案可抗告。（編輯：戴光育）1110512

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