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首頁 / 社會

台夫妻檔攜中國詐騙集團假投資 11嫌詐千萬遭訴

2022/5/17 16:24
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）陳姓夫妻檔組詐騙集團成立「賣家幫」平台，稱儲值消費幫合作商家衝高銷售曝光可獲消費紅利，半年詐得新台幣逾5千多萬元，全台受害者600多人，雄檢依詐欺罪起訴陳男等11人。

陳男到案後坦承有與中國詐騙集團成員合作，但台灣方是負責收錢，網站都是對岸負責管理；其餘集團成員則辯稱僅是受指示辦事，以為「賣家幫」是合法的。雄檢偵結後，認為「賣家幫」主嫌陳姓夫妻檔和共犯涉犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌重大，依法將陳姓夫妻檔和9名共犯等共11人起訴。

高雄地檢署起訴指出，以43歲陳男、36歲許女為首的詐騙集團與中國詐騙集團合作，兩人委由對岸不明人士設計網站和APP，推出「賣家幫網站」和「賣家幫APP」等網路平台，並對外以「零風險穩賺不賠」等標語行騙。

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檢方調查，「賣家幫」號稱與多家知名品牌合作，民眾以1比1比率儲值後，只要在APP合作網購通路購物假下單，幫商家衝高銷售量增加曝光，就能在24小時後收到APP退還的消費款項及回饋消費紅利。紅利達一定金額還能用於下次消費或換成現金，藉此達到「假消費、真投資」效果誆騙民眾不斷儲值，集團成員則再將民眾APP帳戶提領一空。

由於「賣家幫」交易平台去年底無預警解散LINE群組（會員人數高達4534人）、關閉官方網站及APP，部分投資人因而驚覺受騙報警，目前統計全台約至少600名民眾報案，集團約在半年時間即提領被害人匯款逾5500萬元。（編輯：張芷瑄）1110517

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