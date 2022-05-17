涉辱罵禮車駕駛三字經 前交通部長祕書宋乃午遭訴

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（中央社記者蕭博文台北17日電）前交通部長林陵三祕書宋乃午去年於醫院外與葬儀社禮車林姓駕駛起衝突，涉嫌辱罵三字經，並遭林男噴灑辣椒水。北檢今天依公然侮辱罪嫌起訴宋乃午，以傷害罪嫌起訴林男。

宋乃午今天接受中央社記者訪問時表示，當天他從醫院離開，突然看到葬儀社禮車迎面而來差點撞到他，情急之下跳開並對司機說了幾句，檢察官認定的三字經，其實只是口頭禪。

宋乃午說，原本想給年輕人一個機會，因此同意先行調解，認為互相道個歉即可，未料對方堅持賠償而調解不成立，沒想到之後就直接被起訴，感嘆浪費司法資源。

台北地檢署起訴指出，宋乃午去年10月間自新北市新店區一家醫院離開時，誤認葬儀社禮車林姓駕駛逆向行駛，與林男起口角衝突並辱罵三字經；林男則對宋乃午噴灑辣椒水，造成宋乃午眼部刺痛紅腫。

起訴指出，目睹案發過程的醫院保全證稱有聽到宋乃午口出穢言，但沒看到宋乃午攻擊林男，宋乃午是在被噴灑辣椒水後才揮動雨傘。

檢察官認為，宋乃午口出穢言涉犯公然侮辱罪嫌，依法起訴，傷害部分罪嫌不足，不起訴；林姓駕駛則涉犯傷害罪，一併提起公訴。

宋乃午涉嫌在電子收費系統（ETC）案收賄，經最高法院判刑11年定讞，發監前夕潛逃中國大陸，於民國100年間遭廣東省公安逮捕，由調查局與刑事局押解歸案。宋乃午入監服刑，105年7月間獲核准假釋。（編輯：屈享平）1110517