前檢察官辦案瑕疵釀冤獄 職務法庭判決申誡處分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北20日電）已轉任法官的蔡甄漪在擔任台北地檢署檢察官期間，偵辦1起搶奪案件過程中因重大違失起訴被告，導致被告冤獄服刑119天。懲戒法院職務法庭今天判決蔡女申誡，可上訴。

判決指出，蔡女於民國104年偵辦1起搶奪手機案，僅憑告訴人單一指認，未要求告訴人陳述目擊經過、犯罪嫌疑人特徵，也未告知犯罪嫌疑人不一定為照片中的人，就起訴被告。導致被告遭判刑10月，直到1名搶奪慣犯主動承認犯案後，才查明真相。

判決表示，被告許姓男子因此坐牢119天，獲賠冤獄補償新台幣59萬5000元。台北地方法院刑事補償求償審查委員會決議向蔡女求償33萬元，蔡女無異議接受求償決議，並悉數繳納賠償款。

監察院去年1月間以13：0通過彈劾蔡女，移請懲戒法院審理。

職務法庭審理後指出，檢察官倫理規範第9條規定「檢察官辦理刑事案件，對於被告有利及不利之事證，均應詳加蒐集、調查及斟酌」的客觀性義務，蔡女所為違反檢察官倫理規範，情節重大，有懲戒必要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

職務法庭表示，蔡女無異議接受求償決議，並於允諾時限前悉數繳納賠償款，行為後態度良好，她的違失行為存在於單一個案，蔡女任職台北地檢署期間，考績及職務評定都甲等或良好，並無其他違反檢察官倫理規範或受職務監督情事。

職務法庭認為，近年檢察官工作負荷沉重，囿於偵辦個案的時間、勞力，精準度難免受限，蔡女固有未防免證據錯誤風險的違失，但只是許男發生冤獄結果的諸多因素之一，考量一切情狀後，判決蔡女申誡處分。（編輯：戴光育）1110520