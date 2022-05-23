網傳派出所遭多人包圍施壓 蘆竹警分局：非事實

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（中央社記者吳睿騏桃園23日電）有網友在網路社團「靠北police」貼文指稱，蘆竹警分局員警處理酒醉滋事案有疏縱嫌疑。蘆竹警分局今天表示，全案依法辦理，貼文指稱派出所遭50人包圍施壓也非事實。

近日有網友在臉書（Facebook）社團「靠北police」連續發布多篇貼文指稱，蘆竹警分局員警19日處理一起酒醉滋事案有疏縱嫌疑，派出所甚至遭人包圍施壓。

相關貼文引發民眾關注，甚至有網友留言「是松山黑衣人事件重演。」

蘆竹警分局今天下午表示，警分局20日已發布新聞稿澄清，南竹派出所於19日凌晨1時41分接獲民眾報案，指稱在蘆竹區中正北路有人鬧事，2名員警到場後，見陳姓男子等10餘人站在路中且有明顯醉意，因此上前盤查，並將酒醉意識不清的陳男帶回派出所實施保護管束，避免危害發生。

蘆竹警分局指出，到了當天凌晨2時40分，員警見陳男意識逐漸清醒，已能辨識周遭人事物，因此讓男子返家休息。

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對於貼文指稱南竹派出所遭50人包圍施壓，蘆竹警分局表示，並非事實，陳男被員警帶回派出所保護管束時，陳男10多名友人及多名圍觀路人站在派出所對面等候，過程平和，沒有喧鬧情事，並於當天凌晨3時28分離開現場。

蘆竹警分局指出，員警在19日中午勘驗隨身密錄器所攝錄事發當時影像，發現陳男在混亂中確有以不雅言語辱罵員警，一旁友人楊姓男子也有推擠員警行為，認為涉有刑法妨害公務罪嫌，當晚7時10分通知陳、楊男等2人到南竹派出所接受調查，警詢後移送桃園地方檢察署偵辦。（編輯：戴光育）1110523