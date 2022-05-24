疑不滿分手 男駕車埋伏營區外撞軍人前女友致重傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）張姓男子疑不滿軍人女友提分手，日前駕車埋伏營區外，趁女兵收假開車猛撞致重傷，女兵父親為保護女兒也遭撞輕傷，警方當晚抓到張男，依殺人未遂罪嫌法辦並已收押。

一名在南投縣集集鎮服役的20多歲女兵5月8日由父親開車載回營區，下車拿行李時，突遭前男友開車衝撞，女兵父親為保護女兒，開車阻擋也遭撞傷，女兵家屬昨天透過網路發文，希望犯嫌受到撻伐及社會指責，也透露犯嫌家屬至今未表達處理誠意。

南投縣警察局集集分局今天回應媒體詢問表示，受害者是志願役女軍人，5月8日晚間歸營遭張男開車衝撞，獲報當晚就逮到張嫌，訊問後隔天依涉犯殺人未遂罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢察官訊後認為張男涉犯重罪且有逃亡、反覆實施犯罪之虞，向法院聲押獲准。

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受害人家屬發文指出，警察調閱監視器發現，張嫌提早開車埋伏等待，目標對準妹妹，下手後還駕車逃逸，「為什麼要做這種事，愛不到就想殺死我妹妹嗎」，殘忍行徑造成她的妹妹骨盆及左下肢變形、雙側骨盆骨折、右肩胛骨骨折、腰椎骨折等，復健路還很長。

家屬透露，她妹妹覺得和張男沒未來，雖提出分手，但張男不願妥協，還傳簡訊指「沒有得到分手共識」，於是開始一連串惡夢，誰也沒想到，這種隱性的恐怖情人竟會做出這種事，目前醫藥費已累積新台幣50多萬元，還要面對下半身可能癱瘓的最壞打算。（編輯：陳仁華）1110524