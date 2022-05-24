誆投資土地詐7790萬 女粗工判刑6年10月

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（中央社記者蕭博文台北24日電）劉姓女粗工涉嫌謊稱投資土地獲利頗豐，向造型沙龍老闆、員工、顧客詐得7790萬元，前夫、子女、前女婿都涉案。士院今天判劉女6年6月徒刑，另有4月徒刑得易科罰金。

此外，劉女的吳姓前夫、女兒各遭判刑10月，劉女之子判刑1年2月；劉女的陳姓前女婿判刑6月，得易科罰金。全案可上訴。

士林地方法院判決指出，劉姓女子與前夫均從事粗工，並擔任新北市汐止區某宮廟主持人。民國105年間，劉女需要資金購買房地、汽車，在常去的造型沙龍內向沙龍負責人、員工、客戶謊稱，家族有一叔公輩號稱「董仔」，是投資不動產眼光精準而生財有道之人。

劉女誆稱近日有土地投資，投資3個月即可獲利百分之30；沙龍負責人等人陸續出資，劉女則以挪用投資本金支付獲利的方式取信被害人，終因資金週轉不靈而無法繼續支付利息，被害人才知受騙。

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判決指出，沙龍負責人等9人受騙，金額自新台幣15萬元至1000萬元不等。劉女的前夫、子女、前女婿負責提供銀行帳戶收受投資款，劉女則以犯罪所得購置汽車、房地，並提供自己生活及賭博花用。

士院認為，劉女自白犯行，但對於細節的供述反覆，勞累被害人多次到庭確認，且尚未與全數被害人和解，難以認定有悔意，考量她不識字，已離婚，現從事雜貨買賣生意，依詐欺罪判處有期徒刑合計6年10月，其中4月得易科罰金；其餘被告另分別論罪量刑。（編輯：李亨山）1110524