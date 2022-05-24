中和通訊行命案 檢起訴前店長等5人建請從重量刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北24日電）新北地檢署偵辦中和區通訊行命案，今天針對犯罪事實偵查終結，依傷害致死罪嫌起訴涉案前通訊行店長詹姓男子等5人，並以5人惡性重大且犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

今年2月11日，中和區發生某通訊行鍾姓店長疑遭集體圍毆致死事件，警方帶回將鍾男送醫的通訊行陳姓員工，經突破心防，他坦承夥同通訊行詹姓前店長等多人，一起對鍾男施暴。

根據新北地檢署起訴書，事發當天凌晨4時許，詹姓男子與陳姓員工在通訊行內，與鍾男因不明原因發生衝突後，竟找來同夥持鋁棒圍毆鍾男，後來眾人發現鍾男身體有異狀，由陳男開車送醫急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鍾男因生前遭多次毆打，造成肢體嚴重鈍傷，而大面積深層肌肉層損傷，引發橫紋肌溶解症，導致代謝性衰竭死亡。

檢方偵辦時，詹男等5人僅坦承持鋁棒毆打鍾男，辯稱被害者死亡與他們無關，檢方認為5人多次毆打鍾男致死，犯後否認犯行、未積極與家屬和解或賠償，惡性重大且犯後態度不佳，今天依涉犯傷害致死罪起訴詹男等5人，並請求從重量刑。（編輯：李錫璋）1110524