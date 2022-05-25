金山小編猝死 家屬提836萬國賠訴訟

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新北市金山區公所小編陳嘉緯過勞猝死案，其父陳國煌（中）及律師等人25日到基隆地方法院提出國家賠償民事訴訟，聲明被告金山區公所應給付陳嘉緯父母共新台幣836萬餘元。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年5月25日

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）新北市金山區公所小編陳嘉緯疑過勞猝死案，家屬請求國賠，市府決議拒絕賠償，家屬今天到基隆地院提出國家賠償訴訟，聲明被告金山區公所應給付陳嘉緯的父母共新台幣836萬餘元。

陳嘉緯的父親陳國煌、委任律師關治維等人下午到基隆地方法院遞狀，提起國家賠償民事訴訟。

陳國煌接受媒體聯訪表示，兒子陳嘉緯往生前有人叫他不要對外談過勞，之後還有3人要他不要提國賠，不然就要打斷他的手腳，3人說完後就離開了，也沒提到來自哪個單位，因為擔心家人安全才會沒有報警。

陳國煌說，兒子告別式過後，區公所等單位連一通電話慰問也沒有，今天適逢兒子冥誕，如果兒子沒有往生，一家人會過得很快樂，「我寧願嘉緯不要死，錢我也不要」，新北市長侯友宜也曾承受喪子之痛，希望侯友宜能瞭解弱勢者的甘苦。

陳國煌表示，他不希望兒子被抹黑成自願加班等，要替兒子主持公道，兒子在社會上沒做到的地方，在他活著時會替兒子執行任務，也希望新北市政府的長官不要再抹黑兒子，還給兒子公道，「該補償嘉緯的也要補償」。

關治維指出，在整起事件過程的調查資料，包含監察院的報告，都有很明確指出陳嘉緯過勞原因與公部門的相關性，非常遺憾新北市政府及金山區公所仍選擇拒絕國賠，因此今天陪同家屬到基隆地院提起國家賠償民事訴訟，希望新北市府和金山區公所能正面、積極面對。

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金山區公所自民國106年11月起，以秘書室課員職務代理人名義晉用陳嘉緯，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程紀錄，也與各課室職員經營社群，陳嘉緯109年8月4日在家中猝死，過世時29歲。

家屬之後請求國賠，經新北市政府國家賠償事件處理委員會調閱陳嘉緯電腦資料發現，陳嘉緯是自願加班處理事情，非金山區公所主管強迫要求加班，決議拒絕賠償。對於家屬提出國賠訴訟，新北市府法制局副局長許宏仁表示，全案現已進入司法程序，市府尊重司法判決。（編輯：張銘坤）1110525