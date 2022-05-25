更多編輯台推薦新聞：
自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園防汛道路不堪大雨崩塌 4車掉落水圳無傷亡

2022/5/25 22:28（5/25 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市平鎮區一處防汛道路25日晚間疑因連日大雨導致崩塌，造成4部停放路旁車輛掉落水圳，市府相關單位獲報後已動員搶修，所幸未傳出人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年5月25日
桃園市平鎮區一處防汛道路25日晚間疑因連日大雨導致崩塌，造成4部停放路旁車輛掉落水圳，市府相關單位獲報後已動員搶修，所幸未傳出人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年5月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市平鎮區一處防汛道路今天晚間因為連日大雨發生崩塌，造成4部停放在路旁的車輛掉落水圳。桃園市長鄭文燦表示，事故未造成人員傷亡，目前以人員安全為優先進行搶修中。

鄭文燦今天晚間在臉書表示，平鎮區民族路雙連一段199巷附近的防汛道路，今天晚間發生道路崩塌事件，現場4部原停放在路旁的車輛掉落水圳下、車內無人，這起事故無人員傷亡。

鄭文燦表示，此路段為農田水利署石門管理處過嶺支渠防汛道路，初步研判，是因為連日大雨導致水利構造物崩壞，引發路基掏空。

鄭文燦表示，已指派養工處、消防局及平鎮區公所第一時間加派工班及機具進行車輛吊掛作業，石門管理處已到場處理，平鎮區公所、警、消等人員正進行安全強化與交管措施，將持續搶修，請市民注意、避免行駛上述路段。

桃園市政府今天晚間10時許也在通訊軟體的媒體群組表示，鄭文燦請各單位以人員安全為優先進行搶修，市府相關單位除確保目前道路安全外，也會協助石門管理處盡快完成搶修，恢復民眾的用路安全。

市府表示，目前車輛正進行吊掛救援，平鎮區公所也已封路，在現場進行交通維護，消防局機具及搶救人員也正在現場協助中。（編輯：陳清芳）1110525

桃園平鎮區民族路雙連一段199巷附近的防汛道路崩塌。（中央社製圖）
桃園平鎮區民族路雙連一段199巷附近的防汛道路崩塌。（中央社製圖）
延伸閱讀
晚間至26日雨勢最明顯 西半部東北部防大雨新北強降雨五股區釀災情 雨勢趨緩監控氣象接續降雨彰化西瓜農嘆損失慘 縣府爭取天災救助山區暴雨告警 5月起虎豹潭等3高風險遊憩區試辦
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族