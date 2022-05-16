接續降雨彰化西瓜農嘆損失慘 縣府爭取天災救助

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（中央社記者蕭博陽彰化縣16日電）3月下旬連續降雨，西瓜開花授粉期遇壞天氣導致生長畸形，好不容易一些正常成長的西瓜又遇近期降雨而裂果，瓜農大嘆今年損失慘重。彰化縣府爭取全縣西瓜納入農業天災救助。

氣候變遷，2月低溫、3月下旬霪雨，造成彰化縣社頭鄉龍眼及二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉陸續出現農損，近期西瓜也受害，縣長王惠美今天會同民意代表前往福興鄉踏勘西瓜損失現況，將由縣府農業處向行政院農業委員會陳報，將彰化縣全縣西瓜納入救助。

王惠美接受媒體聯訪表示，農友反映霪雨導致西瓜著果率不佳，果實不是畸形就是裂果，目前彰化縣全縣西瓜栽種面積約257公頃，產區包含二林、竹塘、芳苑、福興、鹿港、埤頭等，其中福興鄉種植面積約13.2公頃，縣府爭取全縣257公頃西瓜田都列入災害救助。

福興鄉長蔣煙燈說，近期天氣因素導致福興鄉西瓜著果率不好，西瓜長得畸形、裂果、爛掉，產量僅剩約2成，希望盡快補助瓜農；鄉農會西瓜產銷班長許清池說，西瓜開花授粉期遇壞天氣，導致結果的西瓜生長畸形，變成劣瓜作廢，近期好不容易有一些正常成長的西瓜，又遇雨受損裂果，今年將很難收成，損失慘重。

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農業處發布新聞稿表示，近幾個月因氣候因素，已陸續向農委會爭取改良種芒果、越光米、龍眼等災害救助，也呼籲農民若有農作物受損，盡快到當地鄉鎮市公所通報，公所也要主動查報，以利縣府掌握最新農損情形，即時回報中央爭取啟動救助作業，並請農民做好田間排水及栽培管理，以減輕農作損失。

農業處指出，西瓜著果率不佳，果實更有畸形及裂果，因此，極力向農委會爭取彰化縣全縣西瓜公告為農業天然災害救助項目，協助農民度過難關；另也爭取納入龍眼、荔枝，近日將由農委會公告，受理申請期10天，請農民持身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀或土地使用同意書及其他文件向公所申請。（編輯：陳仁華）1110516