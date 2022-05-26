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轉傳車禍當事人聲明惹議 竹縣警：僅供媒體參考

2022/5/26 12:01（5/26 12:21 更新）
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天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣警局透過媒體聯絡群組轉傳羅男的個人聲明，引發立場不中立爭議。警方對此表示，僅供媒體參考，無其他用意，目前案件已進入司法程序，一切秉公依規處理。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月26日
天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣警局透過媒體聯絡群組轉傳羅男的個人聲明，引發立場不中立爭議。警方對此表示，僅供媒體參考，無其他用意，目前案件已進入司法程序，一切秉公依規處理。（警方提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年5月26日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣26日電）天虹科技羅姓副總經理日前開車與機車騎士碰撞，騎士不治，新竹縣警局透過媒體聯絡群組轉傳羅男的個人聲明，引發立場不中立爭議。警方對此表示，僅供媒體參考，無其他用意。

新埔警分局今天向中央社記者指出，羅男在5月18日開車行經竹縣褒忠路時，與戴姓男機車騎士發生碰撞，當時戴男意識清楚，還能進行酒測並簽名，後來轉院治療後病危不治。今天將由檢警解剖，釐清死因。

事後，戴男的家屬質疑，警方疑遭到關說。

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對此，新竹縣警察局表示，原本是好意，提供媒體參考使用，因此，在接獲羅男的個人聲明後，轉「分享」到群組，提供媒體參考，但轉傳後自覺不妥，隨即收回，並無過多其他用意。

針對家屬質疑警方遭關說部分，新埔警分局向中央社記者指出，由於當時警分局長林英煌輪休，他在接獲朋友電話後著便服到場關心，讓家屬觀感不佳深感抱歉，但絕無干涉偵辦。目前案件已進入司法程序，一切秉公依規處理。（編輯：戴光育）1110526

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