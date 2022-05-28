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東石馬桶網紅景點旁攤位遭毀損 警查緝偵辦

2022/5/28 19:25（5/28 19:36 更新）
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嘉義縣東石鄉白水湖壽島網紅景點蹲式馬桶旁小吃攤，疑遭不明人士破壞屋柱，但小吃攤內物品沒有損失，警方28日獲報後已展開追查。（讀者成峻提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
嘉義縣東石鄉白水湖壽島網紅景點蹲式馬桶旁小吃攤，疑遭不明人士破壞屋柱，但小吃攤內物品沒有損失，警方28日獲報後已展開追查。（讀者成峻提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣東石鄉白水湖壽島網紅景點蹲式馬桶旁小吃攤，疑遭不明人士破壞屋柱，警方今天獲報追查涉嫌人，並加強此區景點巡邏，避免破壞事件再發生。

嘉義縣警局朴子分局今天接獲民眾報案，指東石鄉白水湖壽島網紅景點蹲式馬桶旁賣玉米的小吃攤，疑遭人破壞屋柱，但小吃攤內的物品沒有損失。

朴子分局分局長陳至瑋告訴中央社記者，偵查隊及港墘聯合所共組專案小組進行偵辦，現已調閱白水湖壽島附近的路口監視器，訪查附近居民，儘速追查涉嫌人到案，以釐清原因。

陳至瑋表示，雖網紅景點蹲式馬桶並未遭破壞，已加派警力加強白水湖壽島等轄區觀光景點巡邏，呼籲民眾如有紛爭勿私下以暴力解決。

嘉義縣府指出，國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島取景，掀起一波觀光熱潮，也意外讓廢棄的露天蹲式馬桶成了網紅景點，吸引遊客合影。（編輯：謝雅竹）1110528

嘉義縣政府指出，國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島取景，掀起一波觀光熱潮，也意外讓廢棄的露天蹲式馬桶成了網紅景點，常吸引遊客到訪合影。（讀者成峻提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
嘉義縣政府指出，國片「消失的情人節」在東石鄉白水湖壽島取景，掀起一波觀光熱潮，也意外讓廢棄的露天蹲式馬桶成了網紅景點，常吸引遊客到訪合影。（讀者成峻提供）中央社記者蔡智明傳真 111年5月28日
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