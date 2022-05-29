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汐止43歲男子與家人吵架竟縱火 警開3槍壓制送辦

2022/5/29 10:14（5/29 11:08 更新）
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新北市汐止區43歲黃姓男子29日上午7時許疑因與家人吵架竟揚言縱火，警消獲報趕抵處理，幸僅燃燒鞋櫃，面積約1平方公尺，火勢隨即被鄰居用滅火器撲滅，並未釀成災害。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
新北市汐止區43歲黃姓男子29日上午7時許疑因與家人吵架竟揚言縱火，警消獲報趕抵處理，幸僅燃燒鞋櫃，面積約1平方公尺，火勢隨即被鄰居用滅火器撲滅，並未釀成災害。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
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（中央社記者沈佩瑤新北29日電）新北市汐止區43歲黃姓男子今天早上7時許疑因與家人吵架竟揚言縱火，見警方到場還持刀拒捕，並朝員警丟擲汽油彈，警方連開3槍後將他壓制，送醫無生命危險，詳細待釐清。

新北市政府警察局汐止分局今天發布簡訊表示，早上7時許獲報，汐止區伯爵街有人疑因與家人糾紛揚言縱火。

警消趕抵現場時，43歲黃姓男子手持菜刀和汽油彈跑到頂樓與警方對峙，員警喝令黃男放棄抵抗，黃男卻將手上汽油彈丟向員警，警方來不及防備，但幸未受傷。

另1名員警見制止無效，朝黃男左肩開1槍、左膝2槍壓制他，黃男被送往三軍總醫院內湖院區救治，無生命危險。

警消表示，黃男丟擲汽油彈幸僅燃燒鞋櫃，面積約1平方公尺，火勢隨即被鄰居用滅火器撲滅，並未釀成災害。將待黃男傷勢穩定後再行偵訊，依法偵辦。（編輯：方沛清）1110529

新北市汐止區43歲黃姓男子29日上午7時許疑因與家人吵架竟揚言縱火，見警方到場還持刀拒捕，並朝員警丟擲汽油彈，警方連開3槍後將他壓制。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
新北市汐止區43歲黃姓男子29日上午7時許疑因與家人吵架竟揚言縱火，見警方到場還持刀拒捕，並朝員警丟擲汽油彈，警方連開3槍後將他壓制。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月29日
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