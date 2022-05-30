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外役監科長遭毆傳案外案 花監疑竄改考績助受刑人

2022/5/30 13:37（5/30 14:06 更新）
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花蓮自強外役監周姓戒護科長111年2月間在花蓮市區遭2男當街暴打身受重傷，花蓮檢警深入調查後發現，邵姓受刑人不滿返家奔喪聲請遭駁回，教唆小弟打傷監戒護科長案；現又傳出案外案，花蓮監獄疑竄改考績，讓邵男至外役監服刑。中央社記者李先鳳攝 111年5月30日
花蓮自強外役監周姓戒護科長111年2月間在花蓮市區遭2男當街暴打身受重傷，花蓮檢警深入調查後發現，邵姓受刑人不滿返家奔喪聲請遭駁回，教唆小弟打傷監戒護科長案；現又傳出案外案，花蓮監獄疑竄改考績，讓邵男至外役監服刑。中央社記者李先鳳攝 111年5月30日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）今年2月間邵姓受刑人聲請返家奔喪遭駁，教唆小弟打傷花蓮自強外役監戒護科長案還在偵查；又傳案外案，花蓮監獄疑竄改考績，讓邵男至外役監服刑。對此，花監表示尊重司法。

花蓮自強外役監周姓戒護科長今年2月間在花蓮市區遭2男當街暴打身受重傷，花蓮檢警深入調查後發現，邵姓受刑人不滿返家奔喪聲請遭駁回，教唆劉、黃2男持鋁棒及辣椒水攻擊。2人依殺人未遂罪嫌起訴，並分案偵辦涉嫌在監服刑的幕後教唆者邵男。

30歲邵姓男子2015年8月間持制式手槍尋仇，槍殺高姓男子，被法院依殺人未遂罪判處12年6個月徒刑，已入監服刑。不過，花蓮監獄疑有人竄改考績，協助邵男至自強外役監服刑。

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花蓮地檢署主任檢察官林俊廷受訪表示，有關邵姓被告涉嫌教唆殺人未遂部分，今年4月初已分案偵查；對於有暴力背景的被告，為何可以到外役監服刑存有疑慮，會連同監獄狀況一併查清楚，詳細內容涉及偵查不公開，不便說明。

對此，花蓮監獄回應指，經內部調查，已針對疑似涉案人行政處分，並提供檢調及移送相關資料，目前地檢署介入調查，因涉及偵查不公開，不便多作回應，尊重司法偵辦。（編輯：郭諭儒）1110530

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