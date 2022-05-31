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北市男大聲說話擾人 男住戶持刀理論反命危

2022/5/31 18:14（5/31 19:51 更新）
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台北市南港區31日下午發生持刀傷人事件，經調查了解，40歲李男疑在建物1樓說話太大聲，引發2樓住戶白男不滿而持刀理論，雙方爭執過程中造成白男受傷且無呼吸心跳，送醫搶救中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月31日
台北市南港區31日下午發生持刀傷人事件，經調查了解，40歲李男疑在建物1樓說話太大聲，引發2樓住戶白男不滿而持刀理論，雙方爭執過程中造成白男受傷且無呼吸心跳，送醫搶救中。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年5月31日
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（中央社記者黃麗芸台北31日電）台北市南港區今天下午驚傳持刀傷人事件，緣起於40歲李男在建物1樓說話太大聲，引發2樓住戶白男不滿而持刀理論，雙方爭執過程中造成白男受傷且無呼吸心跳，送醫搶救中。

北市警消今天下午3時許獲報，指南港區忠孝東路六段一處建物發生持刀傷人事件，立即派員到場處理。

經調查了解，40歲李男疑似在建物1樓處自言自語聲量過大，引發居住在2樓的28歲白男覺得吵雜、心生不滿，白男竟持刀下樓理論，雙方進而發生爭執，期間李男一度以手架住白男脖子，造成白男無法呼吸而昏厥。

警消趕到場發現昏迷的白男腹部有穿刺傷，且無呼吸心跳，立即送內湖三軍總醫院搶救中，另李男身上也有刀傷和骨折，送台北醫學大學附設醫院治療。

全案詳細事發原因和究責仍待警方後續調查釐清。（編輯：張銘坤）1110531

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